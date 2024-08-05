Индекс Nasdaq потерял почти 6% на открытии сессии

Американские фондовые рынки в понедельник, 5 августа, открылись сильным падением.

Индекс широкого спектра Dow Jones в первые минуты потерял 2,8%, высокотехнологичный Nasdaq — 5,8%. S&P 500, в который входят 500 крупнейших американских компаний, упал на 3,9%.

Американские рынки падают на фоне опасений вступления экономики США в рецессию — так, на прошлой неделе стало известно, что безработица в Соединенных Штатах увеличилась до рекордных значений почти за четыре года.

Аналитики допускают, что ФРС может провести экстренное заседание уже на этой неделе, по итогам которого объявит о понижении ключевой ставки, чтобы стимулировать экономику.

5 августа японский Nikkei упал на 13% — это стало крупнейшим обвалом с 1987 года. Помимо плохой статистики из США, на японские рынки негативно повлияло недавнее увеличение ключевой ставки Центробанком Японии.

Индекс Stoxx Europe 600 5 августа упал на 3,2% — это стало максимальным однодневным падением с октября 2022 года.