Генпрокуратура объявила «нежелательным» Фонд Конрада Аденауэра

Генпрокуратура России объявила «нежелательной» организацией немецкий Фонд Конрада Аденауэра, работавший в стране с начала 1990-х годов.

В сообщении ведомства говорится, что фонд «распространяет материалы, дискредитирующие руководство Российской Федерации», а также «активно продвигает политику недружественных государств по теме специальной военной операции».

Также в список «нежелательных» организаций будут внесены французская Ассамблея народов Кавказа, швейцарская Education First и польский Фонд «Остмост».

Фонд Конрада Аденауэра основан в 1955 году. Его целями заявлены политическое образование и укрепление европейской интеграции. Также фонд, который близок к , поддерживает христианские консервативные партии.

В России Фонд Конрада Аденауэра работал с 1990 года. Организация предоставляла площадку для диалога немецких и российских политиков, а также выплачивала стипендии студентам и аспирантам. Партнерами фонда были многие российские официальные ведомства и университеты.