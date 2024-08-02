Владимир Кара-Мурза: Путин несет личную ответственность за убийство Навального и Немцова

Владимир Путин несет личную ответственность за убийство политиков и , заявил Владимир Кара-Мурза на пресс-конференции в редакции издания Deutsche Welle в Бонне после обмена заключенными между РФ и Западом.

Произошедшее с Алексеем Навальным очень четко и страшно показывает, что то, что называют обменом заключенными — это спасение человеческих жизней. Мне трудно не думать о том, что, может быть, если бы быстрее шли какие-то процессы, то очень может быть что Алексей был бы жив и на свободе. <…>

Владимир Путин несет личную ответственность за убийство Алексея Навального и Бориса Немцова. Сегодня в России у власти не просто авторитарный режим, у власти в нашей стране режим убийц.

Как христианин я знаю, что Путин обязательно ответит за то, что он сделал на самом главном суде. Но я очень хочу дожить до того момента, когда он ответит за свои преступления на суде обычном.

В редакции Deutsche Welle в немецком Бонне проходит пресс-конференция с участием политиков Илья Яшин, Владимира Кара-Мурзу и Андрея Пивоварова. Они были освобождены из российских колоний в результате обмена заключенными, который прошел 1 августа между Россией и странами Запада.

В рамках обмена Россия передала Германии и США 16 заключенных, получив взамен восемь россиян, обвиненных или осужденных в западных странах за шпионаж, сотрудничество с российскими спецслужбами и киберпреступления.