Перейти к материалам
Я хочу поддержать «Медузу»

В Москве мужчина поджег себя в здании МФЦ

Источник: ТАСС

На юго-западе Москвы мужчина поджег себя в здании МФЦ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел на Новоясеневском проспекте. По информации агентства, огонь удалось быстро потушить, но мужчина получил сильные ожоги и находится в тяжелом состоянии. 

Источник ТАСС утверждает, что пострадавший ранее приходил в МФЦ в поисках работы. 

Телеграм-канал Baza пишет, что мужчина находится в критическом состоянии, у него ожоги 90% тела. По информации телеграм-канала Shot, пострадавшего зовут Сергей Соловьев, ему 61 год.