В Москве мужчина поджег себя в здании МФЦ

На юго-западе Москвы мужчина поджег себя в здании МФЦ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Новоясеневском проспекте. По информации агентства, огонь удалось быстро потушить, но мужчина получил сильные ожоги и находится в тяжелом состоянии.

Источник ТАСС утверждает, что пострадавший ранее приходил в МФЦ в поисках работы.

Телеграм-канал Baza пишет, что мужчина находится в критическом состоянии, у него ожоги 90% тела. По информации телеграм-канала Shot, пострадавшего зовут Сергей Соловьев, ему 61 год.