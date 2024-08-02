В Москве мужчина поджег себя в здании МФЦ
Источник: ТАСС
На юго-западе Москвы мужчина поджег себя в здании МФЦ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на Новоясеневском проспекте. По информации агентства, огонь удалось быстро потушить, но мужчина получил сильные ожоги и находится в тяжелом состоянии.
Источник ТАСС утверждает, что пострадавший ранее приходил в МФЦ в поисках работы.
Телеграм-канал Baza пишет, что мужчина находится в критическом состоянии, у него ожоги 90% тела. По информации телеграм-канала Shot, пострадавшего зовут Сергей Соловьев, ему 61 год.