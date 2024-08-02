Суд арестовал сенатора Дмитрия Савельева по подозрению в подготовке убийства делового партнера

Басманный районный суд Москвы арестовал до 2 октября сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева по подозрению в подготовке убийства (часть 3 статьи 33 УК, часть 1 статьи 30 УК, пункт «з» части 2 статьи 105 УК), сообщает пресс-служба московских судов.

По версии следствия, в августе 2023 года Савельев, «руководствуясь личной неприязнью», поручил своему знакомому организовать убийство предпринимателя (его имя ведомство не называло). Савельев пообещал заплатить знакомому, чтобы тот нашел исполнителя. Об этом стало известно правоохранительным органам, которые инсценировали убийство. После этого сенатор передал деньги своему знакомому, думая, что убийство совершено.

«Коммерсант», ссылаясь на материалы дела, писал, что Савельев планировал убийство своего делового партнера Ионова, растратившего деньги компании, которой они с сенатором управляли через помощника. По данным издания, Савельев собирался заплатить за убийство 100 тысяч долларов, а в качестве исполнителя был привлечен бывший сотрудник ФСИН.

Адвокат Савельева сообщила РИА Новости, что ее подзащитный не признает вину в подготовке убийства.

Сенатора задержали в зале заседаний Совета Федерации утром 2 августа. Для этого его понадобилось лишить неприкосновенности, что и было сделано на отдельном закрытом заседании Совфеда перед задержанием.