Правительство ужесточило условия льготной ипотеки для айтишников. Им запретили увольняться до окончания срока кредита

Министерство цифрового развития РФ привело подробности о новых условиях программы предоставления льготной ипотеки IT-специалистам, которую накануне продлили до 2030 года.

Изменения предполагают, что айтишники должны будут оставаться на работе в компании в течение всего срока кредита, а не пять лет с момента его оформления, как было раньше.

Также изменения коснулись следующих параметров:

Ставка кредита. Раньше она составляла не более 5%, теперь — не более 6%.

Регионы предоставления ипотеки. Теперь ее нельзя будет взять в Москве и Петербурге — только в регионах. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко «Коммерсанту» пояснили, что оформить ипотеку в Москве и Петербурге нельзя уже сейчас, поскольку «ранее выданные лимиты исчерпаны».

Размер льготного кредита. В городах-миллионниках он снижен с 18 миллионов рублей до девяти миллионов рублей. Такая же сумма действует для остальных регионов.

Статус компании. Помимо обязательной IT-аккредитации, необходим статус компании, получающей налоговые льготы.

Уровень зарплаты. В городах-миллионниках он поднят со 120 до 150 тысяч рублей, в остальных регионах — с 70 до 90 тысяч рублей. Кроме того, отменяются возрастные рамки — раньше для специалистов моложе 36 лет критерий зарплаты не применялся.

Причинами изменения условий, как поясняет Минцифры, стали высокая нагрузка на бюджет (и бюджетные ограничения), неравномерное распределение средств, а также стремление сфокусироваться на кадрах в регионах.

Льготная ипотечная программа для IT-специалистов была запущена в мае 2022 года. За время ее действия, как сообщает правительство, выдали более 75 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 700 миллиардов рублей.

О продлении программы до 2030 года и ужесточении ее условий правительство объявило 31 июля. Продление на новых условиях планируется с августа 2024 года. В 2024 году на поддержку IT-специалистов по обновленным условиям программы и на обслуживание ранее выданных кредитов будет направлено более 39 миллиардов рублей, а всего до конца года на новых условиях планируется выдать около 4,5 тысячи ипотечных кредитов.