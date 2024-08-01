Источник в Белом доме подтвердил CNN, что Россия и США договорились об обмене заключенными. Он уже начался

Россия и США проводят «масштабный обмен» пленными заключенными, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома.

О том, что обмен между Россией, США и другими странами происходит «прямо сейчас», также сообщает телеканал MSNBC. В рамках обмена, как сообщил Bloomberg, Россия освобождает корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца США Пола Уилана и политика Владимира Кара-Мурзу.

Телеканал CBS пишет, что в обмене фигурируют 24 человека, он происходит между США, Россией, Германией и тремя другими западными странами. Как минимум 12 политзаключенных будут переданы в Германию. В Россию, в свою очередь, будут возвращены восемь человек.

Среди тех, кого освободит Россия, CBS также называет журналистку «Радио Свободы» Алсу Курмашеву, осужденную в России по обвинению в распространении «фейков» про армию.

С западной стороны в обмене, по данным CBS, фигурирует осужденный в Германии Вадим Красиков, обвиненный в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Ожидается, что в ближайшее время заключенные будут в США, пишет CNN. CBS утверждает, что обмен еще не состоялся.