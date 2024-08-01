Генпрокуратура РФ объявила «нежелательными» немецкие и чешские организации главы «Руси сидящей» Ольги Романовой

Генеральная прокуратура РФ объявила «нежелательной» на территории страны деятельность четырех иностранных неправительственных организаций.

В реестр «нежелательных организаций» включены:

Za vaši a naši svobodu, z. s. (Чехия). Как утверждают в прокуратуре, этот фонд оказывает материальную помощь ВСУ в покупке автомобилей, беспилотников, одежды.

Russland hinter gittern e.V. (Германия). Фонд «публикует новости, демонизирующие образ России» и «предпринимает попытки переписывания истории», считают в ведомстве.

MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) (Германия), по версии прокуратуры, распространяет материалы с «дискредитацией» властей и вооруженных сил РФ.

Kulturus, z. s. (Чехия) — фестиваль проводит «антироссийские мероприятия», в которых участвуют «нежелательные организации».

Глава и основательница фонда «Русь сидящая» Ольга Романова заявила, что все четыре организации являются ее инициативой и имеют к ней «самое непосредственное отношение».

Фонд «Русь сидящая», основанный в 2015 году для помощи заключенным, был объявлен Минюстом РФ «иностранным агентом» в мае 2018 года. Организация сама подала заявку на включение в реестр, поскольку получала «деньги Еврокомиссии на создание сети юридических клиник», заявляла Романова. В октябре 2023 года Минюст объявил «иноагентом» и саму Романову. Глава «Руси сидящей» с 2017 года проживает в Германии.