ФСБ попросила заочно арестовать трех россиян по делам о госизмене. Среди них — адвокат Илья Новиков (уже заочно осужденный в России)
Следствие направило в Лефортовский суд Москвы ходатайства о заочном аресте троих россиян по делам о государственной измене (275 УК), сообщает 1 августа РИА Новости со ссылкой на карточку дела.
«Зарегистрированы материалы об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу Дубинина А.С., Волобуева И.М., Новикова И.С.», — цитирует агентство сообщение картотеки суда.
Как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», ФСБ России направила ходатайства о заочном аресте адвоката Ильи Новикова, бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева и бывшего военнослужащего ГРУ Александра Дубинина.
«Эй, вы чего, меня нельзя заочно арестовывать! Я уже заочно сижу в тюрьме», — написал Новиков.
Детали уголовных дел не приводятся из-за грифа секретности, отмечает РИА Новости.