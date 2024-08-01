Следствие направило в Лефортовский суд Москвы ходатайства о заочном аресте троих россиян по делам о государственной измене (275 УК), сообщает 1 августа РИА Новости со ссылкой на карточку дела.

«Зарегистрированы материалы об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу Дубинина А.С., Волобуева И.М., Новикова И.С.», — цитирует агентство сообщение картотеки суда.

Как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», ФСБ России направила ходатайства о заочном аресте адвоката , бывшего вице-президента Газпромбанка и бывшего военнослужащего ГРУ .

«Эй, вы чего, меня нельзя заочно арестовывать! Я уже заочно сижу в тюрьме», — написал Новиков.

Детали уголовных дел не приводятся из-за грифа секретности, отмечает РИА Новости.

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