Эстония введет «полный таможенный контроль» на границе с Россией

С 8 августа Эстония начнет переход к «полному таможенному контролю» всех людей и грузов, пересекающих границу в сторону России. Об этом объявил премьер-министр страны Кристен Михал, передает ERR.

По его словам, Эстония должна сделать «все возможное» для пресечения перевозки через страны подсанкционных товаров.

«К сожалению, попытки несоблюдения санкций и перевозки запрещенных товаров на наших границах продолжаются, как и начатая Россией жестокая война против украинского государства и населения. Применением полного контроля [вывозимых] товаров мы усложним уклонение от санкций и действия России по снабжению ее военной машины», — заявил Михал.

Он пояснил, что для пересекающих границу пешком полный таможенный контроль означает досмотр каждого человека и имеющегося у него багажа. В правительстве Эстонии считают, что это приведет к увеличению времени пересечения границы, а число людей, пересекающих границу, «по всей видимости, сократится».

В мае Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония подписали соглашение об усилении мониторинга санкций ЕС против России и обмена соответствующей информацией. В документе говорится об усилении единого санкционного контроля, важности обмена информации и скоординированных мерах в случае обнаружения маршрутов обхода ограничений.