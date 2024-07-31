Минобороны РФ объявило о третьем этапе нестратегических ядерных учений

Российские военные приступили к третьему этапу учений нестратегических ядерных сил, сообщает министерство обороны РФ.

В нем задействованы ракетные соединения Южного и Центрального военных округов, а также личный состав подразделений авиации Воздушно-космических сил РФ.

Среди прочего военные отрабатывают «учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов „Искандер-М“, снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков», говорится в пресс-релизе военного ведомства.

Что касается авиации, пилоты практикуют «снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования».

Российские военные начали проводить учения по «подготовке и применению нестратегического ядерного оружия» (его также называют тактическим) в марте 2024 года. Как утверждалось, это делается в ответ на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес России.

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