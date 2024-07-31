ФРС сохранила базовую ставку на рекордном за десятилетия уровне

Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%.

В пресс-релизе ФРС в очередной раз подчеркнула, что намерена вернуть инфляцию к целевому показателю 2% (в июне инфляция составляла 3%). Снижение ставки регулятор планирует начать после того, как появится больше подтверждений того, что инфляция движется к этой цели.

Сохранение базовой ставки предсказывали подавляющее большинство аналитиков.

Ставка сохраняется на уровне 5,25-5,5% с июля 2023 года, это максимальное значение за более чем 20 лет. Цикл повышения ставок ФРС начала в 2022 году на фоне рекордной с 1980-х годов инфляции.

Следующее заседание ФРС состоится 17-18 сентября. Большинство участников рынка ожидают, что на нем начнется снижение ставки.