Во Флоренции по запросу Киева арестовали замок XII века, принадлежащий бывшему владельцу московского «Динамо» Алексею Федорычеву

Итальянская налоговая полиция арестовала замок XII века Торре дель Галло во Флоренции, принадлежащий президенту баскетбольного клуба «Монако» и бывшему владельцу российского футбольного клуба «Динамо» Алексею Федорычеву, сообщает газета Corriere Fiorentino.

Арест был произведен по запросу антикоррупционной прокуратуры Украины, пишет Reuters. В прокуратуре Флоренции сообщили, что налоговая полиция конфисковала у российского бизнесмена активы на сумму около 41 миллиона евро и что в Украине он находится под следствием по подозрению в коррупции, мошенничестве и отмывании денег. Имя подозреваемого в прокуратуре не назвали, но источники Reuters также сообщили, что это Федорычев.

По данным итальянской прокуратуры, Федорычев реинвестировал доходы, полученные незаконным путем в Украине. Кроме того, через флорентийский траст он владеет крупным комплексом недвижимости во Флоренции.

Федорычев эмигрировал из СССР в 1987 году, у него есть гражданство Венгрии, а с 1994-го он живет в Монако. С 2004 по 2007 года он владел контрольным пакетом акций футбольного клуба «Динамо». В 2006 году он вошел в список Forbes, заняв в нем 100-е место с состоянием 450 миллионов долларов. В январе 2022 года Федорычев стал президентом французского баскетбольного «Монако».

В 1994 году Федорычев основал холдинг Fedcominvest с головным офисом в Монако, который занимается производством и торговлей серой, минеральными удобрениями и экспортом зерна. Кроме того, он совладелец компании «Тис», которой принадлежат причалы в украинских портах. В 2016 году Служба безопасности Украины начала следственные действия в отношении Федорычева. В спецслужбе заявили, что годом ранее компания Федорычева незаконно оформила права на получение части средств от портовых сборов, которые к тому времени поступали в «Администрацию морских портов Украины».