В Екатеринбурге загорелось здание цеха НПО автоматики. В нем производят системы управления для ракет-носителей «Союз-2»

Обновлено. Пожар на территории НПО автоматики локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

В Екатеринбурге загорелось здание цеха научно-производственного объединения (НПО) автоматики имени академика Семихатова на улице Начдива Васильева, сообщает издание E1.ru.

Очевидцы сообщают, что с крыши здания летят «пепельные куски». По данным E1.ru, горит не только крыша, но и само помещение.

В результате пожара крыша горящего цеха частично обрушилась, сообщает ТАСС. По словам источника E1.ru, в здании проводились сварочные работы, на месте могут находиться два кислородных баллона.

Сотрудники горящего цеха эвакуированы, сообщили ТАСС на предприятии.

В МЧС сообщили, что пожарные в Свердловской области тушат кровлю в здании с химической продукцией (но название предприятия не приводится). По предварительной информации, площадь пожара в составляет 800 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

НПО автоматики входит в «Роскосмос» и называет себя одним из крупнейших российских предприятий в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности, говорится на сайте предприятия. В горящем здании, как пишет E1.ru, располагался цех, где делают системы управления для ракет-носителей «Союз-2», в том числе платы и микросхемы.