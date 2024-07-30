МИД Украины призвал не пускать Чулпан Хаматову на Венецианский кинофестиваль. В поддержку актрисы выступил Александр Роднянский. Министерство удалило свой пост

Министерство иностранных дел Украины удалило из соцсетей свой пост с призывом не пускать российскую актрису Чулпан Хаматову на Венецианский кинофестиваль.

Ранее 28 июля в официальном аккаунте украинского МИДа в соцсети Х появилось сообщение, в котором актрису обвинили в «прошлых связях с Путиным». «Чулпан Хаматова, бывшая сторонница Путина, снялась в фильме „Спокойная жизнь“ на Венецианском кинофестивале. Несмотря на то, что она уехала из России, ее прошлые связи с Путиным вызывают вопросы. Те, кто помог консолидировать его власть, не должны появляться на красных дорожках, пока убивают украинцев», — говорилось в заявлении дипломатов. К публикации было приложено старое фото, на котором Хаматова изображена вместе с Путиным.

Этот пост вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. В частности, им возмутился украинский кинопродюсер Александр Роднянский.

«Из тысяч людей, громко поддерживающих российскую агрессию в Украине, радостно вторящих Путину, беззаботно живущих в гламурной Москве, пользуясь привилегиями и льготами режима, украинский МИД безошибочно выбрал самого опасного врага. Талантливую актрису, находившуюся в статусе абсолютной звезды российского театра и кино, но громко и определенно выступившую против кровавой агрессии своей страны, покинувшую ее с тремя детьми в феврале 2022-го, сжегшую за собой все мосты и очень непросто строящую новую жизнь в Европе», — заявил он.

К вечеру 29 июля пост дипломатов о Хаматовой пропал. «Мне позвонили из Офиса Президента и сказали, что глупое и самодеятельное заявление МИДа снято со всех социальных платформ. И из твитера, и с сайта Министерства иностранных дел Украины. Вопрос закрыт», — сообщил Роднянский.

Он поблагодарил всех украинцев, кто поддержал Чулпан Хаматову, а также отметил, что был приятно удивлен действиями властей.

Умение признавать и исправлять ошибки — качество свойственное только демократическим государствам. Каковым, мучительно (!) освобождаясь от психологического груза прошлого и отчаянно сражаясь с тоталитарным соседом, и пытается (!) стать Украина.

Чулпан Хаматова публично выступает против российского вторжения в Украину. В 2022 году она уехала из России в Латвию.

На 81-м Венецианском кинофестивале (он пройдет с 28 августа по 7 сентября) в секции «Горизонты» будет представлен фильм «Тихая жизнь» греческого режиссера Александроса Авранаса с Чулпан Хаматовой и Григорием Добрыгиным в главных ролях. Фильм повествует о семейной паре из России, которая вместе с двумя дочерьми переезжает в Швецию, но власти отказывают им в убежище.

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