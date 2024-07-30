Госдума приняла закон о запрете трэш-стримов

Госдума приняла сразу во втором и третьем (окончательном) чтении пакет законов о запрете трэш-стримов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправки касаются законов «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В документе трэш-стримы определяются как «информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность», а также «выражающая явное неуважение к обществу» и «содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных». Распространяется такая информация, как указано в тексте, «из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений».

Сами трэш-стримы будут считаться информацией, запрещенной к распространению. Кроме того, их проведение станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям уголовного кодекса.

Как ранее уточнял «Интерфакс», будут дополнены вторые части статей 105 (убийство), 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 112 (умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью), 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 116 (побои), 117 (истязание), 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), 126 (похищение человека), а также 127 и 127.2 (незаконное лишение свободы) УК.

Для выявления трэш-стримов владельцев сайтов в соответствии с законом обяжут мониторить соцсети. Административный штраф за распространение трэш-стримов составит для граждан от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций.

Введение уголовной ответственности за трэш-стримы российские власти обсуждали с конца 2020 года — после того, как на стриме блогера Reeflay (Стас Решетняк) погибла женщина. Она замерзла после того, как он выгнал ее на улицу без одежды. Сам Решетняк позже получил шесть лет колонии по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

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