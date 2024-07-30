Футболист сборной России Алексей Миранчук перешел из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту»

Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук стал игроком американского клуба «Атланта», он перешел в него из итальянской «Аталанты». Об этом сообщается в телеграм-канале национальной команды России.

Вскоре эту информацию подтвердил американский клуб на своем официальном сайте. В соцсети X «Аталанта» опубликовала видео с кубком Лиги Европы (турнир, который в прошлом году вместе с итальянским клубом выиграл Миранчук), в котором сине-черные цвета «Аталанты» меняются на цвета «Атланты».

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера 28-летнего россиянина составила 15 миллионов евро.

Агент Миранчука Вадим Шпинев рассказывал, что «Алексею предложены такие личные условия, что он войдет в пятерку самых высокооплачиваемых игроков» американской футбольной лиги. «Что скрывать — финансово это предложение будоражит, потому что в Италии и Европе мы такие условия вряд ли получим», — отмечал он.

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Сезон-2022/23 он провел в аренде в итальянском клубе «Торино». В сезоне-2023/24 вместе с «Аталантой» он выиграл Лигу Европы.

«Атланта Юнайтед» основана в 2014 году. С 2017 года выступает в главной футбольной лиге США и Канады — МЛС. Владелец «Атланты» — Артур Блэнк, сооснователь крупнейшей в мире сети по продаже стройматериалов The Home Depot. Уже в 2018 году «Атланта» выиграла чемпионство в МЛС.