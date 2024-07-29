В Карелии размыло временную перемычку на Беломорканале. Несколько человек пропали без вести, один погиб

Между 10 и 11 шлюзами Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

По словам чиновника, «по направлению движения сброса воды» находится дачный кооператив «Балтийский». «При шлюзе прописаны 11 человек», — добавил он.

На место выехали 50 сотрудников местного управления МЧС и 65 человек из Карельской республиканской поисково-спасательной службы. В готовность приведены силы и средства медицины катастроф и санавиация, заявил Парфенчиков.

ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах пишет, что разрушены 13 домов, спасены три человека, пострадали девять человек. Шесть человек числятся пропавшими без вести, их ищут.

МЧС по Карелии вскоре сообщило, что найдены двое человек — один взрослый и один ребенок. Пропавшими без вести остаются четыре человека. При этом глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева рассказала ТАСС, что число пропавших без вести выросло до семи.

Обновление. По данным регионального госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, один человек погиб, девять пострадали. Семерых из них, включая троих детей, спасли. Судьба двоих женщин пока неизвестна.

По данным агентства, прорыв перемычки, установленной на время реконструкции канала, находится на территории поселка Надвоицы. По состоянию на 2023 год, там проживали около шести тысяч человек.