В Германии произошел взрыв в штаб-квартире химического гиганта BASF. Пострадали 14 рабочих

Взрыв с последующим пожаром произошел днем 29 июля на предприятии крупнейшего в Германии химического концерна BASF в Людвигсхафене, федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявление компании. Что стало причиной случившегося, пока неизвестно.

Взрыв произошел в южной части штаб-квартиры компании. Над Людвигсхафеном, а также Мангеймом в земле Баден-Вюртемберг был виден столб дыма. В результате инцидента 14 рабочих получили легкие травмы.

Пожарные потушили огонь на предприятии, сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании и полицию. Повлияло ли случившееся на производственный процесс, неизвестно.

По словам представителей BASF, уровень углеводородов в районе незначительно повышен, но местным жителям ничего не угрожает.