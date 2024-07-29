В Англии преступник с ножом напал на посетителей детского клуба. Есть пострадавшие

Преступник, вооруженный ножом, напал на посетителей в детском клубе Hope of Hart в городе Саутпорт на северо-западе Англии, сообщает 29 июля BBC News.

По данным службы скорой помощи, ранения получили по меньшей мере восемь человек. Среди пострадавших есть дети, сообщает издание Eye on Southport со ссылкой на полицию. Детей увезли в больницу Alder Hey в Ливерпуле. По неподтвежденной информации ливерпульского издания Echo, погиб один ребенок.

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении. Его доставили в полицейский участок.

Недалеко от места происшествия проходило мероприятие по танцам и йоге для детей младшего школьного возраста, отмечает BBC News. В то же время Echo пишет, что инцидент произошел на уроке танцевальной йоги.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя случившееся, сообщил в соцсети X, что из Саутпорта поступают «ужасные и глубоко шокирующие новости». «Мои мысли со всеми пострадавшими», — заявил британский премьер.

Обновление. В полиции сообщили, что по делу о нападении в Саутпорте задержал 17-летний юноша. В полиции заявили, что выясняют мотив преступника. «Мы можем подтвердить, что сейчас инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом, и мы не ищем никого другого в связи со случившимся», — сообщили в полиции.