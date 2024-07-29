Умер «отец тирамису» Роберто Лингуанотто

В Италии в возрасте 81 года умер кондитер Роберто Лингуанотто, считающийся создателем десерта тирамису. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Лингуанотто родился в Тревизо в 1943 году. Он работал в местном ресторане Le Beccherie, владельцем которого был Адо Кампеоль. Как отмечает Corriere della Sera, жена Кампеола Альба пыталась создать десерт на основе кофе и сабайона (крем из желтков, сахара и вина). Лингуанотто заменил сабайон на сыр маскарпоне, из чего затем и получился тирамису.

По другой версии, рецепт десерта был изобретен по ошибке. Лингуанотто готовил другой десерт, но в смесь яиц и сахара попало немного маскарпоне. Получившийся вкус ему понравился, о чем он рассказал жене владельца ресторана. Затем они усовершенствовали десерт, добавив бисквит, пропитанный кофе, и посыпав его какао.

Семья Кампеоля не запатентовала рецепт десерта, поэтому затем появилось множество его вариаций. Оспаривать авторство оригинального рецепта пытается отель «Рома» в городе Фриули, отмечает Corriere della Sera.