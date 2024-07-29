Бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева приговорили к 13 годам по делу о взятках при организации Всемирных военных игр в Сочи

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева к 13 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки при организации в Сочи, пишет «Коммерсант».

Барышев был начальником ЦСКА с 2014 по 2017 годы, а затем до 2018 года занимал должность начальника Главного управления по работе с личным составом вооруженных сил России. В ноябре 2018 года Барышева задержали по подозрению в получении взятки при организации III зимних Всемирных военных игр в Сочи (они проходили в 2017 году).

Барышева обвинили в трех эпизодах получения взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он брал откаты с коммерческих компаний за право участвовать в организации военных игр. В 2019 году ему добавили еще эпизод хищения около четырех миллионов рублей из фонда «Спортивные инициативы ЦСКА», а также обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении премий. Общий ущерб от действий Барышева, по оценке следствия, составил 31,8 миллиона рублей.

Во время предъявления новых обвинений Барышев, как писал «Коммерсант», «выскочил из кабинета» следователя и пошел по коридору здания следственного управления к лестнице. Там его задержали охранники, после чего Барышеву добавили обвинение в попытке побега.

В итоговом обвинении у Барышева, как следует из карточки на сайте суда, фигурирует несколько статей — мошенничество (часть 4 статьи 159 УК), получение взятки (часть 6 статьи 290 УК), попытка побега (статья 30 и часть 1 статьи 313 УК) и злоупотребление должностными полномочиями (пункт «в» части 3 статьи 286 УК).

Гособвинение запрашивало для Барышева 17 лет колонии. Суд путем частичного сложения назначил 13 лет и штраф в 25 миллионов рублей, а также лишил Барышева орденов Почета и Дружбы и звания полковника. «Коммерсант» пишет, что по ряду преступлений уголовное преследование было прекращено без права на реабилитацию из-за истечения сроков давности, но не уточняет, по каким.