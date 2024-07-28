В Подмосковье молния ударила в посетителей парка Минобороны. Два человека находятся в тяжелом состоянии

В подмосковном парке «Патриот» молния ударила в людей, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, двое пострадавших мужчин находятся в тяжелом состоянии, медики пытаются их реанимировать. Источник ТАСС уточнял, что несколько ударов молнии было по центральной площади парка.

Baza пишет, что молния попала в женщину и двоих мужчин. После инцидента женщина смогла подняться самостоятельно, мужчины остались лежать на земле.

Парк Минобороны РФ «Патриот» — военно-патриотический парк, который находится рядом с городом Кубинкой Одинцовского района Московской области.