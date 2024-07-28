На севере Мали недалеко от границы с Алжиром повстанцы-туареги убили десятки солдат правительственных войск и воевавших на их стороне наемников ЧВК Вагнера. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление повстанческой группировки «Постоянные стратегические рамки мира, безопасности и развития».

В заявлении утверждается, что повстанцы захватили бронетехнику и грузовики, принадлежащие правительственным войска и российским наемникам. Бои продолжались два дня — 25 и 26 июля — в городе Тинзауатен.

Агентство Reuters приводит заявление малийской армии, в котором говорится, что двое солдат были убиты, еще 10 получили ранения. Кроме того, один из российских вертолетов потерпел крушение в городе Кидале во время выполнения задания. Повстанцы утверждают, что сбили вертолет.

Разгром малийской армии подтвердил AFP местный чиновник. По его информации, погибли как минимум 17 человек. Бывший сотрудник миссии ООН в Кидале рассказал, что по меньшей мере 15 наемников ЧВК Вагнера были убиты и взяты в плен после трехдневных боев.

О том, что в Мали погибли наемники ЧВК Вагнера, пишет также телеграм-канал российского «военкора» Семена Пегова WarGonzo. По его словам, наемники двигались в одной колонне с правительственными войсками, на них напала одна из группировок. Среди погибших — администратор связанного с ЧВК Вагнера канала Grey Zone. О гибели автора Grey Zone также сообщают российские провоенные каналы Departamente, «Архангел спецназа» и ДШРГ «Русич».

Российская пропагандистка и бывшая помощница спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова заявила, что в Мали «много убитых и пленных» из ЧВК Вагнера. «Попали в засаду. <…> И у этой фатальности есть имя и фамилия, и известный позывной, и даже звезда Героя России», — написала она, не уточнив, о ком идет речь.

Как напоминает «Русская служба Би-би-си», российские наемники из ЧВК Вагнера присутствуют в Мали с 2021 года. В 2020 году власть в стране снова захватили военные, вскоре военная хунта пригласила «для обеспечения безопасности» ЧВК Вагнера.