При обстреле контролируемых Израилем Голанских высот погибли десять человек. Израиль обвинил «Хизбаллу», сама группировка причастность к атаке отрицает

Контролируемые Израилем Голанские высоты попали под обстрел, в результате чего погибли десять человек. Об этом пишет «Едиот Ахронот».

Под удар попало футбольное поле в деревне Мадждаль-Шамс, на котором в этот момент играли подростки. По данным экстренных служб, помимо десяти погибших, еще более 30 человек получили ранения, шесть из них находятся в критическом состоянии. Большинство из погибших и раненых — подростки и дети.

Армия обороны Израиля заявила, что за обстрелом стоит ливанская группировка «Хизбалла», подчеркнув, что это помимо прочего подтверждается данными разведки. В «Хизбалле», в свою очередь, утверждают, что группировка «абсолютно непричастна к инциденту и категорически отрицает все обвинения».

При этом ранее 27 июля «Хизбалла» сообщала, что обстреливает военную базу неподалеку от Мадждаль-Шамса. Как отмечает The Jerusalem Post, по северной части Израиля вечером 27 июля были выпущены десятки ракет.

Израиль контролирует Голанские высоты, до этого принадлежавшие Сирии, с 1967 года. В 1981 регион формально был аннексирован, этот шаг Израиля был признан незаконным единогласной резолюцией Совбеза ООН.