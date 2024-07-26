Юриста Алексея Ладина, защищавшего политзаключенных и пленных украинцев в Крыму, лишили адвокатского статуса

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Тюменской области лишила статуса адвоката Алексея Ладина, защищавшего политзаключенных и украинских военнопленных в аннексированном Крыму, сообщает общественное движение .

Уточняется, что поводом для лишения адвокатского статуса послужили два протокола о «дискредитации» армии (20.3.3 КоАП) и демонстрации запрещенной символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП), которые в 2023 году составили на Ладина из-за постов в фейсбуке.

Юриста задержали 13 октября после обыска, проведенного у него дома в Севастополе. В тот же день стало известно, что по протоколу о запрещенной символике ему назначили 14 суток ареста, а по делу о «дискредитации» — 45 тысяч рублей штрафа. Именно это легло в основу решения дисциплинарной комиссии, посчитавшей, что Ладин нарушил адвокатскую этику.

По данным «Крымской солидарности», это уже четвертый случай лишения статуса адвоката, защищавшего политзаключенных и военнопленных в Крыму. «Это преследование за его профессиональную деятельность. Все знают, что Алексей ведет громкие уголовные дела, в которых участвует федеральная служба безопасности, обвиняют людей в статьях, касающихся экстремизма и терроризма. На данный момент Ладин защищает украинских военнопленных», — прокомментировал ситуацию адвокат Эмиль Курбединов.

Сам Ладин в комментарии «Суспiльне» подчеркнул, что не согласен с решением комиссии и намерен обжаловать его. «Что касается моих подзащитных — я их буду продолжать защищать. Те дела, которые уже в суде — буду выступать как защитник, вместе с адвокатом. На следствии быть не смогу», — добавил он.

Алексея Ладин участвовал в качестве адвоката в судебных процессах по делам крымских татар, которых преследуют из-за возможной причастности к — организации, объявленной российским судом террористической в 2003 году. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Ладин стал защищать украинских военных, попавших в плен, а также украинцев с оккупированных территорий, которых российские власти обвиняют по уголовным статьям.

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