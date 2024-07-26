Войска РФ атаковали Украину дронами и ракетами. Под удар попали объекты энергетики

Российские войска в ночь на 26 июля нанесли удар по Украине, применив 22 ударных беспилотника «Шахед», заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, украинские силы ПВО сбили 20 дронов в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях.

Кроме того, добавил Олещук, российские войска нанесли по Донецкой области удар баллистической ракетой, выпущенной из комплекса «Искандер-М». Украинские СМИ в то же время опубликовали фотографию из Краматорска, на снимке виден густой черный дым, поднимающийся в небо. Связано ли это с ракетным ударом, неизвестно. Региональные власти сообщения о взрыве в Краматорске пока не комментировали. В Минобороны РФ заявили, что ударом «Искандера» уничтожили в Краматорске склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

В компании «Укрэнерго» заявили, что российские беспилотники ударили по энергетическим объектам в Житомирской и Черниговской областях. Без электроэнергии остались потребители в Житомирской области. К утру подачу энергии восстановили, ремонтные работы продолжаются, добавили в компании.

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко заявил, что в регионе работали силы ПВО. По его словам, обломки беспилотников повредили объекты гражданской инфраструктуры и энергетики. Он отметил, что среди мирных граждан никто не пострадал.

В Черниговской области под удар попали объект инфраструктуры и жилое общежитие в городе Нежин, сообщил глава региона Вячеслав Чаус. Первоначально сообщалось, что ранен один мирный житель, затем глава Нежина Александр Кодола заявил, что пострадали 15 человек. По его словам, в общежитии повреждены 15 из 24 квартир.

В Днепропетровской области при атаке дронов-камикадзе повреждена инфраструктура, заявил начальник областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, никто не пострадал.

В Херсонской области, по словам главы региона Александра Прокудина, силы ПВО сбили 10 дронов «Шахед». В результате падения обломков в Херсоне произошли пожары, их быстро потушили, сообщил Прокудин.

Министерство обороны РФ регулярно атакует Украину с помощью дронов и ракет, а также ежедневно заявляет о том, что российские силы ПВО отражают атаки украинских беспилотников по регионам России. Согласно заявлению российского ведомства, в ночь на 26 июля силы ПВО сбили и перехватили шесть беспилотников: четыре в Ростовской области и два в Курской.