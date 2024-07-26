В Париже у футбольного тренера Зико украли портфель с бриллиантами

Полиция Парижа начала расследование по факту кражи ценностей на 500 тысяч евро у 71-летнего тренера Зико (настоящее имя Артур Антунес Коимбра), который приехал на Олимпиаду в составе делегации Бразилии, сообщает парижская газета Le Parisien 26 июля.

По информации издания, Зико обокрали вечером 25 июля, когда он сел в такси возле своего отеля в 19-м округе Парижа. В машине тренер положил портфель на заднее сиденье, а сам сел на переднее пассажирское сиденье. Затем к автомобилю подошел один из подозреваемых, который отвлек водителя, а его сообщник вытащил портфель. В момент кражи, пишет Le Parisien, никто ничего не заметил.

Газета отмечает, что в портфеле находились часы Rolex, бриллианты, а также наличные деньги (по две тысячи евро и долларов).

Расследование ведет парижская бригада по борьбе с бандитизмом. Поиск воров продолжается.

Зико — один из выдающихся бразильских футболистов в 1980-х годах. Его называют «Белый Пеле». Зико выступал за бразильские клубы «Фламенго» и «Удинезе», а также японский клуб «Касима Антлерс». В разные годы работал тренером сборной Японии, турецкого «Фенербахче», московского ЦСКА.

В Париже 26 июля пройдет церемония открытия летних Олимпийских игр.