В Госдуме предложили обязать спортсменов приносить присягу на верность России

Депутаты Госдумы предложили обязать спортсменов, претендующих на участие в российских сборных, приносить «присягу на верность своей стране». Соответствующие поправки к федеральному закону «О физической культуре и спорте» внесены на рассмотрение парламента.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «присяга спортсмена» необходима из-за «политически мотивированного международного давления на спортивное движение в России», а также отказов в допуске российских спортсменов и сборных на международные соревнования «по причинам, противоречащим спортивным принципам».

Спортсмены высокого класса, принимающие участие в подобных соревнованиях от нашей страны, являются не только профессионалами своего дела, но и кумирами молодежи. Поэтому крайне важно, чтобы они формировали достойные нравственные ориентиры чести и патриотизма, воспитывали чувства уважения и гордости за нашу страну.

В этой связи предлагается закрепить в качестве обязанности спортсменов знать текст Государственного гимна Российской Федерации, а также установить необходимость спортсменам, включенным в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, приносить Присягу спортсмена. Указанные действия позволят объединить российское спортивное движение, укрепить его верность спортивным принципам и своей стране, подчеркнуть ответственность и важнейший характер деятельности спортсменов.

Юрист «Первого отдела» Евгения Смирнова в комментарии The Insider высказала мнение, что с помощью такой присяги российские власти смогут влиять на спортсменов, чтобы те отказывались участвовать на соревнованиях, где Россия не представлена официально.

26 июля в Париже начинаются летние Олимпийские игры. Россия отстранена от участия в соревнованиях из-за военного вторжения в Украину. В Играх примут участие 15 российских спортсменов в статусе «индивидуальных нейтральных атлетов».