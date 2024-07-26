В Челябинской области на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. Один поселок подтоплен, жителей еще троих эвакуируют

В Челябинской области около поселка Киалим Карабашского городского округа прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. Об этом сообщает 74.ru.

Издание отмечает, что рядом с дамбой находится небольшой поселок, а сама дамба установлена на реке Большой Киалим.

В администрации города Карабаш сообщили, что на водохранилище в связи с резким поднятием уровня воды из-за ливней произошло разрушение плотины. В оперативном штабе Карабашского городского округа заявили, что жителям пяти поселков, находящихся в зоне подтопления (Киолим, Мухаметово, Карасево, Байдашево, Сактаево), нужно быть готовыми к эвакуации.

Власти также предупредили, что в ближайшие время возможно отключение водоснабжения в городском округе, жителям следует запастись водой.

Осторожно, на видео много мата.

По данным управления МЧС по Челябинской области, произошел смыв плотины на участке в 100 метров (всего ее длина составляет 500 метров). Причиной этого в МЧС назвали обильные осадки и увеличение притока воды.

В зоне подтопления находятся 200 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию городского округа. Там объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В полпредстве в Уральском федеральном округе сообщили РИА Новости, что принято решение о превентивной эвакуации трех населенных пунктов. Один поселок уже подтоплен.