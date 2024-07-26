Минюст объявил «иностранным агентом» издание «BILD на русском»

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов», включив в него издание «BILD на русском». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В реестр «иноагентов» также включили политолога Илью Матвеева.

В сообщении Минюста говорится, что «BILD на русском» распространял «недостоверную информацию» о решениях российских властей, а также «недостоверные сведения» о Вооруженных силах РФ. Издание, по версии Минюста, выступало против российского вторжения в Украину и участвовало в распространении материалов других «иноагентов».

В пункте реестра об участниках проекта указан журналист Максим Курников — бывший ведущий радиостанции «Эхо Москвы».

Согласно заявлению Минюста, Илья Матвеев выступал против российского вторжения в Украину, участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой организацией, объявленной в России «нежелательной». Ведомство также называет политолога участником проекта, включенного в реестр «иноагентов».

Bild — крупнейшая немецкая газета. Проект «BILD на русском» — это русскоязычные ютьюб-канал (333 тысячи подписчиков) и телеграм-канал (почти 59 тысяч подписчиков).