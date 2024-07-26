Губернатор Приморья объявил о создании отряда из участников войны, чтобы «ставить на место приезжих граждан». Его возглавил полицейский, которого обвиняли в пытках

В Приморском крае создали отряд «Тигр-правопорядок», сформированный из участников российского вторжения в Украину. Об этом объявил глава региона Олег Кожемяко.

По его словам, отряд вместе с полицией и Росгвардией будет «обеспечивать общественную безопасность и порядок» во Владивостоке.

«Ребята, на вас надеется город. Поэтому, когда мы задумывали, как нам поддерживать порядок в городе, много очень приезжих граждан, кто, может быть, не совсем понимает наши правила приличия, и которых нужно немножко так поставить на место, если он нарушает правила поведения в городе. Поэтому мы приняли решение создать организацию „Тигр-правопорядок“ из военнослужащих, кто прошел военную школу, кто прошел сражения там, на Украине. Такие отряды у нас будут формироваться в каждом городе», — говорит Кожемяко на видео, обращаясь к бойцам отряда.

«Важные истории» обратили внимание, что руководителем отряда стал подполковник полиции Дмитрий Мун. Издание идентифицировали его, сопоставив ИНН гендиректора отряда с данными утечек о местах работы. О том, что руководить отрядом будет Мун, говорится также в сюжете «Вестей Приморья».

Как минимум до 2017 года Мун был начальником отдела по раскрытию преступлений против личности уголовного розыска (ОРЧ-4) во Владивостоке. Он, в частности, расследовал дело жителя Владивостока Виктора Коэна, которого осудили по обвинению в убийстве. «Медуза» подробно писала об этом деле.

Вскоре после ареста Коэн рассказывал, что все показания и признание в убийстве у него выбили под пытками, а также угрозами насилия к нему и его жене. В СИЗО у него зафиксировали ушиб мягких тканей головы, лица, множественные ссадины и гематомы боковой поверхности груди слева, а также сотрясение мозга и разрыв барабанной перепонки.

«Я сидел на полу скрученный по рукам и ногам. На руки мне надели тряпки накрахмаленные, поверх них — наручники. Один человек держал меня сзади, чтобы я не дергался. Другие два человека держали меня за ноги. Дмитрий Мун, начальник этого отдела, наносил мне удары по голове. Он бил меня открытой ладонью правой руки. Он же руководил всем этим мероприятием. У него было два черных полиэтиленовых пакета. Он затягивал их мне за спиной в районе шеи и перекрывал доступ кислорода. Иногда я почти терял сознание, иногда терял сознание на пять-десять минут», — рассказывал мужчина сотрудникам Общественной наблюдательной комиссии Приморского края.

Мун и другие полицейские из отдела отрицали применение пыток против Коэна.