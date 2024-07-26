Аргентинского футболиста обокрали на Олимпиаде во время тренировки сборной. Он оценил ущерб в 50 тысяч евро

Полузащитника сборной Аргентины Тьяго Альмаду обокрали на Олимпиаде во время тренировки команды перед игрой с Марокко. Из раздевалки пропали его часы и кольца.

О краже после матча Аргентины с Марокко, прошедшего в среду, 24 июля, заявил тренер олимпийской команды Хавьер Маскерано, пишет BFM TV. По информации телеканала, ущерб сами аргентинцы оценили в 50 тысяч евро. Эту оценку подтвердил судебный источник BFM TV.

Позже Маскерано сообщил, что один из людей, кого обокрали, — полузащитник сборной Тьяго Альмада. По словам Маскерано, во время тренировки команды накануне матча с Марокко воры проникли на стадион, и у Альмады из раздевалки пропали часы, кольца и «все остальное». Он пояснил, что говорить об этом после тренировки команда не хотела.

Заявление о краже передано в прокуратуру Лиона — там BFM TV подтвердили, что получили его.

На кражу пожаловался еще один спортсмен — олимпийский чемпион по BMX‑фристайлу (дисциплина в велосипедном спорте) из Австралии Логан Мартин. Это произошло в Бельгии незадолго до его поездки на Олимпиаду во Францию. Вечером 23 июля воры разбили окно в его фургоне и украли кошелек, перчатки и шлем. Велосипедов в фургоне не было.