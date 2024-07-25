Захар Прилепин и фонд замминистра обороны передали в Минкульт список произведений про войну в Украине. Они предлагают распространять их в школах и библиотеках

Культурный центр «Традиция» писателя Захара Прилепина и фонд «Защитники Отечества» заместителя министра обороны РФ передали в Минкультуры каталог произведений, которые должны «сохранить историческую правду». Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно новости».

Авторы списка предполагают, что министерство культуры будет рекомендовать эти произведения для использования в школах, библиотеках, театрах и культурных центрах.

В списке, с которым ознакомилось издание, 15 книг из серии КПД, которую основал Прилепин. Среди них — «Никто не выVOZит эту жизнь» Германа Садулаева, «Под музыку Вагнера» Александра Пелевина, «За рекой смородиной» Анны Долгаревой. В перечне также представлены сборники рассказов участников войны в Украине, изданные фондом «Защитники отечества».

Кроме того, культурным учреждениям предлагается выставлять бюсты военнослужащих и штурмовиков, которые «получили публичную известность и являются ярким отражением нашей исторической эпохи». В качестве примера приводятся полковник народной милиции самопровозглашенной ДНР Ахра Авидзба (позывной «Абхаз») или бывший пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин.

Центр и фонд в своем списке рекомендуют созданную в самопровозглашенной ЛНР экспозицию «о символике нового времени и национальной идее патриотизма», а также спектакли, поставленные по книгам Прилепина — «Жизнь за други своя» и «Ополченский романс».

С сентября 2022 года в российских школах проходят «Разговоры о важном». На сайте проекта отмечается, что центральные темы этих занятий — патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и другие. В рамках таких занятий детей также рассказывают про войну в Украине.

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