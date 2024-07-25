S.T.A.L.K.E.R. 2 должна была выйти уже через полтора месяца. Но релиз перенесли в шестой раз

Релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl перенесен на 20 ноября 2024 года. Об этом сообщила студия-разработчик GSC Game World.

Ранее планировалось, что игра выйдет 5 сентября. В своем сообщении разработчики отметили, что дополнительные полтора месяца нужны им, чтобы исправить вновь обнаруженные баги.

Релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl переносится в шестой раз. Самой первой официально анонсированной датой было 28 апреля 2022 года. При пятом переносе релиза (на сентябрь 2024 года) разработчики подчеркивали, что это «финальная дата».

Выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 игроки ждут почти 15 лет: о начале разработки игры впервые сообщалось еще в 2010 году.

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