OpenAI объявила о запуске поисковой системы SearchGPT на базе искусственного интеллекта
Американская IT-компания OpenAI объявила о разработке нового продукта — поисковой системы на базе искусственного интеллекта SearchGPT.
Как отмечается в пресс-релизе, SearchGPT — это пока что тестовая версия, «прототип новых функций поиска, призванных объединить мощь наших моделей искусственного интеллекта с информацией из интернета, чтобы дать вам быстрые и своевременные ответы на основе понятных и релевантных источников».
Издание The Verge так описывает принцип работы SearchGPT: система не просто выдает по поисковому запросу набор ссылок, а пытается их упорядочить и осмыслить. По мере появления результатов поиска пользователь может задавать системе дополнительные уточняющие вопросы, как в чат-боте ChatGPT.
На момент запуска прототип SearchGPT доступен для теста только первым десяти тысячам пользователей. В дальнейшем компания планирует интегрировать функции поиска непосредственно в ChatGPT.
Разработка SearchGPT ставит OpenAI в прямую конкуренцию с компанией Google, которая также спешит внедрить функции искусственного интеллекта в свою поисковую систему, отмечает The Verge.