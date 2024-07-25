Аэропорт Франкфурта приостановил работу из-за экоактивистов «Последнего поколения», приклеивших себя к взлетной полосе

Аэропорт Франкфурта приостановил работу из-за активистов климатического движения «Последнее поколение» (Letzte Generation), которые приклеили руки к взлетно-посадочной полосе.

«Продолжающаяся добыча и сжигание нефти, газа и угля представляют угрозу нашему существованию. Мы объединили усилия на международном уровне. Избавьтесь от ископаемых к 2030 году», — сказано в заявлении активистов, опубликованном в соцсети X.

В заявлении активистов говорится, что шестеро протестующих прорвались через забор и заняли точки вокруг взлетно-посадочных полос аэропорта с плакатами, на которых было написано: «Нефть убивает».

В аэропорту началась полицейская операция, его работа была на некоторое время приостановлена. В 7:50 по местному времени (8:50 мск) аэропорт сообщил, что возобновил работу.

На сегодняшний день, как говорится в официальном аккаунте аэропорта, было запланировано около 1400 рейсов. К моменту возобновления работы около 140 рейсов отменили. Пассажиров предупредили, что в течение дня также ожидаются задержки.

По данным сервиса отслеживания полетов Flightradar, более 50 самолетов, летевших во Франкфурт, отклонились от маршрута, пока аэропорт был закрыт.

Аэропорт Франкфурта — один из крупнейших в Германии. В прошлом году его пассажиропоток составил около 60 миллионов человек.

Активисты «Последнего поколения», движения экоактивистов, возникшего в 2021 году, регулярно устраивают акции протеста. Они приклеивают себя к асфальту в аэропортах и на дорогах или обливают картины в музеях различными жидкостями — например, супом — требуя внимания к климатическим проблемам. Последнюю акцию они провели 24 июля в немецком аэропорту Кельн-Бонн, приклеив себя к асфальту. 3 августа активисты пообещали провести «митинги неповиновения» по всей Германии.

кто такие активисты «последнего поколения»

Активисты климатического движения «Последнее поколение» в Германии приклеивают себя к дорогам, стенам музеев и шедеврам живописи. Кто они такие и чего пытаются добиться?

кто такие активисты «последнего поколения»

Активисты климатического движения «Последнее поколение» в Германии приклеивают себя к дорогам, стенам музеев и шедеврам живописи. Кто они такие и чего пытаются добиться?