«Яндекс.Музыка» заблокировала песню «Чайлдфри» Noize MC и Монеточки по требованию Роскомнадзора

Аудиостриминг «Яндекс.Музыка» по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к песне музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Монеточки (Елизавета Гырдымова) «Чайлдфри», сообщается на сайте сервиса.

При попытке послушать трек на страницах исполнителей появляется сообщение: «Трек недоступен по требованию Роскомнадзора. Поэтому его не получится послушать или скачать».

Доступ к песне также ограничили в разделе «Музыка» в соцсети «ВКонтакте». На официальной странице Noize MC при попытке послушать трек сервис сообщает: «Аудиозапись недоступна. Так решил музыкант или его представитель». При этом другие версии композиции, в том числе на странице Монеточки, по-прежнему доступны, отмечает «Медиазона».

Noize MC и Монеточки записали песню «Чайлдфри» в 2016 году. Noize MC называл композицию провокационной. Он объяснял, что трек в том числе посвящен ситуации, когда родители игнорируют детей, вручая им гаджеты.

Noize MC и Монеточка не живут в России и критикуют власти страны, в том числе они выступают против полномасштабного российского вторжения в Украину. Минюст РФ объявил музыкантов «иностранными агентами». В конце июня прокуратура Москвы потребовала возбудить против Монеточки уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК) из-за того, что певица публикует посты в соцсетях без специальной маркировки.

В России неоднократно обсуждали идею запретить «пропаганду чайлдфри». В 2022 году в Госдуму внесли законопроект, подразумевающий запрет распространения среди несовершеннолетних информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей. В итоге его отклонили. В конце июня 2024-го заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов заявил, что ведомство готовит новый законопроект на похожую тему — о запрете «идеологии чайлдфри».

Репортаж с фестиваля, где на одной сцене выступили музыканты из России и Украины

«Хотела воздержаться от политики, но скажу. Я не люблю Путина, меня он достал» На фестивале в Варшаве на одной сцене выступили музыканты из России и Украины — Noize MC, Монеточка, Луна и Иван Дорн. Репортаж «Медузы»

Репортаж с фестиваля, где на одной сцене выступили музыканты из России и Украины

«Хотела воздержаться от политики, но скажу. Я не люблю Путина, меня он достал» На фестивале в Варшаве на одной сцене выступили музыканты из России и Украины — Noize MC, Монеточка, Луна и Иван Дорн. Репортаж «Медузы»