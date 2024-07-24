В Катманду во время взлета разбился пассажирский самолет. На борту находились 19 человек

Самолет непальской авиакомпании Saurya Airlines разбился 24 июля в международном аэропорту Катманду.

Авария произошла во время взлета — лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает издание The Kathmandu Post.

Самолет следовал рейсом из столицы Непала в город Покхара. На борту находились 19 человек, включая членов экипажа. По данным местных СМИ, самолет перевозил сотрудников авиакомпании.

Спасатели извлекли с места крушения тела пятерых погибших. Капитан лайнера доставлен в больницу.