В Атлантическом океане затонуло рыболовецкое судно с россиянами на борту

В южной части Атлантического океана затонуло рыболовецкое судно Argos Georgia, на котором находились 27 членов экипажа, в том числе россияне. Об этом сообщает The Guardian.

Судно шло под флагом острова Святой Елены и вышло из порта города Стэнли Фолклендских островов 21 июля. Утром 23 июля Argos Georgia подал сигнал бедствия, находясь в 200 морских милях (около 370 километров) к востоку от порта.

На судне было три спасательных надувных плота, но рыбакам удалось надуть только два из них. На борту находились 10 граждан Испании, а также россияне, индонезийцы, уругвайцы и перуанцы.

The Guardian пишет, что 14 человек спас патрульный катер. Семь членов экипажа числятся пропавшими без вести. Associated Press сообщает о шести погибших. Погибшие пока не опознаны, поэтому есть ли среди них россияне, не уточняется.

В Военно-морских силах Аргентины рассказали агентству, что причиной затопления Argos Georgia стал порывистый ветер и высокие волны, которые повредили судно. Из-за погодных условий приходилось прерывать спасательную операцию, в которой участвовали несколько судов и вертолет.