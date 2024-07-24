Площадь Европы возле Киевского вокзала в Москве переименовали в площадь Евразии

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переименовании площади Европы, расположенной в районе Дорогомилово вдоль Бережковской набережной и вблизи Киевского вокзала, в площадь Евразии.

Как пишет агентство «Прайм», решение мэра отражает «намерение Москвы придать площади новое название, отражающее более широкую географическую концепцию Евразии».

Площадь Европы открыли в 2002 году в рамках совместного российско-бельгийского проекта как символ «единства европейских стран». На ней были установлены колонны с флагами европейских государств и скульптура «Похищение Европы», созданная бельгийцем Оливье Стребелем. В марте 2023 года власти Москвы убрали с площади европейские флаги без объяснения причин.

«Важные истории» называют переименование площади Европы «первым примером деевропизации топонимов» в Москве.