Европейская климатическая служба назвала 21 июля самым жарким днем в новейшей истории Земли. На следующий день температура была еще выше

Воскресенье 21 июля стало самым жарким днем за всю историю наблюдений с 1940 года, свидетельствуют предварительные данные европейской Службы по изменению климата Copernicus.

Среднесуточная глобальная температура 21 июля 2024 года достигла 17,09 градуса Цельсия. Это превышает предыдущий рекорд в 17,08 градуса Цельсия, установленный 6 июля 2023 года.

Однако этот рекорд, по предварительным данным мониторингового агентства Евросоюза, был побит уже в понедельник, 22 июля, сообщает Reuters. Cредняя температура в этот день достигла 17,15 градуса Цельсия. В службе Copernicus пока не комментировали эти данные.

В последний раз до 2023 года суточный температурный рекорд был зафиксирован 13 августа 2016 года — он составил 16,8 градуса Цельсия. С начала июля 2023 года этот рекорд был превышен уже 57 раз.

В 2023-м и 2024-м годовые максимумы температур были значительно выше прошлых лет, а в целом десять лет с самыми высокими среднесуточными температурами приходятся на период с 2015 по 2024 годы.

По словам директора Copernicus Карло Буонтемпо, большая разница между температурой последних 13 месяцев и предыдущими температурными рекордами «действительно ошеломляет». «Мы находимся на неизведанной территории, и поскольку климат продолжает нагреваться, мы обязательно увидим новые рекорды в ближайшие месяцы и годы», — добавил Буонтемпо.

Рекордная жара в воскресенье ощущалась почти на всех континентах, отмечает The Washington Post. В Греции за сутки произошли 33 лесных пожара. Угроза возникновения пожаров также есть в некоторых районах на юге Испании, Франции и Италии, пишет Bloomberg. Издание отмечает, что экстремальная жара в этом году нанесла ущерб многим отраслям мировой экономики, нарушив авиасообщение и работу энергосистем.

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