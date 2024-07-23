Врачи в России будут передавать полиции данные о людях с психическими заболеваниями

Полиция сможет получать от медицинских учреждений в России данные о пациентах с психическими заболеваниями, которые составляют врачебную тайну. Соответствующий закон 22 июля опубликован на портале правовой информации. Норма вступит в силу 1 марта 2025 года.

По закону, полиция и медицинские учреждения должны вести «обмен информацией» в рамках наблюдения за людьми, за которыми установлено диспансерное наблюдение из-за их склонности к общественно опасным действиям.

Полиции будут доступны сведения о людях «с хроническими или затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями», в том числе о людях с официальным диагнозом алкоголизм.

За последние годы в России одобрили несколько инициатив, которые разрешают доступ сотрудников силовых ведомств к медицинской тайне. В частности, в декабре 2022 года Минздрав обязал врачей психиатрических диспансеров сотрудничать с полицией.