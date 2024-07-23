Сергея Неверова уволили с поста вице-спикера Госдумы

Госдума на заседании 23 июля освободила Сергея Неверова от должности вице-спикера нижней палаты парламента, сообщает РИА Новости.

Кроме того, свои посты покинули председатель комитета по спорту Дмитрий Свищев и председатель комитета по энергетике Павел Завальный.

Постановление о снятии Неверова с должности заместителя спикера Госдумы было внесено накануне.

Сам Неверов сказал ТАСС, что планирует перейти в комитет Госдумы по делам национальностей. «Хочу [работать] в комитете по делам национальностей, по крайней мере, буду туда проситься», — цитирует его агентство.

По информации «Ведомостей», вопрос с отставкой Неверова с поста вице-спикера возник после того, как стало ясно, что эту должность необходимо освободить для бывшего вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, которая будет избираться в Госдуму.

Сергей Неверов - депутат Госдумы с января 2000 года. С 2011 по 2017 годы он был генеральным секретарем совета «Единой России». В 2013 году Алексей Навальный опубликовал расследование о подмосковном дачном кооперативе «Сосны», состоящем из домов высокопоставленных чиновников, в числе которых был Неверов.