Блогер Татьяна «МотоТаня» Озолина погибла в ДТП в Турции

Россиянка Татьяна Озолина, известная как байкер и блогер «МотоТаня», погибла 22 июля в ДТП в районе города Миляс на юго-западе Турции, сообщает местное издание Milas Karya Haber.

Архив Татьяны Озолиной

Судя по соцсетям Озолиной, она путешествовала по Турции на мотоцикле и ехала из Измира в Бодрум. По данным турецких СМИ, Озолина столкнулась с другим мотоблогером Онуром Обутом. Россиянка погибла на месте, турецкого байкера госпитализировали с серьезными ранениями. В поездке с ними был третий мотоциклист, он не пострадал.

Телеграм-каналы Baza и Shot в свою очередь утверждают, что россиянка не справилась с управлением и на большой скорости врезалась в грузовик.

«МотоТаня» считается одним из самых популярных российских мотоблогов. На Озолину подписаны пять миллионов пользователей в тиктоке, около двух миллионов — в ютьюбе и около миллиона — в инстаграме. У Озолиной остался 13-летний сын.