Арестованной по делу ФБК уфимской активистке Ольге Комлевой добавили обвинение в распространении «фейков» про армию

Активистку из Уфы Ольгу Комлеву, арестованную в конце марта по делу об участии в ФБК, обвинили в распространении «фейков» про армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), пишет «Медиазона» со ссылкой на корреспондента в Басманном районном суде Москвы.

23 июля суд провел два заседания: о продлении ареста Комлевой и о сроках ознакомления с делом. Что стало поводом для обвинения в распространении «фейков» — неизвестно: заседание по продлению меры закрыли от прессы. Суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил Комлеву под арестом.

19 июля защита Комлевой подала жалобу на ограничение срока ознакомления с делом, который установили до 25 июля. На сегодняшнем заседании судья добавил только один день и продлил срок до 26 июля.

«Медиазона» отмечает, что если на сегодняшнем заседании рассматривался вопрос о сроках ознакомления с материалами, значит, расследование уже завершено и в скором времени дело передадут в суд.

Ольгу Комлеву задержали 27 марта 2024 года. Сотрудники центра «Э» сообщили ей, что она проходит свидетелем по уголовному делу, но позже выяснилось, что ее допрашивают в качестве обвиняемой. 28 марта Кировский районный суд Уфы арестовал Комлеву по делу об участии в «экстремистском сообществе». По версии следствия, она «добровольно вошла в состав экстремистского сообщества под воздействием пропаганды деятельности ФБК». 25 апреля Ольгу Комлеву этапировали из Уфы в Москву, а 11 июля ей предъявили обвинение в окончательной редакции.

Комлева — кадастровый инженер, она была волонтером уфимского штаба Алексея Навального. Во время митингов 2021 года в поддержку политика Комлеву несколько раз задерживали, у нее также арестовали банковские счета, дом и автомобиль из-за исков МВД и Росгвардии, которые требовали от нее компенсаций за работу силовиков на протестах. Кроме того, Комлева сотрудничала с изданием RusNews и освещала протесты в Баймаке.