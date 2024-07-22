В Пермском крае, по данным правозащитников, произошел бунт в ИК-10. ФСИН это отрицает: заключенные лишь сломали два светильника

Заключенные исправительной колонии № 10 в поселке Всесвятская в Чусовском округе Пермского края устроили бунт. Об этом 22 июля сообщила правозащитница Оксана Асауленко.

По ее словам, это случилось «на прошлой неделе», точную дату она не привела. Правозащитница заявила, что для подавления бунта в колонию вводили спецназ «Медведь» краевого управления ФСИН, также туда «вызывали сотрудников из ИК-37 на подмогу».

«В помещениях строгих условий содержания осужденные сломали заглушки, которые связь глушат. По другой информации, сломали также видеокамеры и замки. Всех закрыли в изолятор», — рассказала Оксана Асауленко. Она отметила, что, по словам родственников, связи с заключенными нет до сих пор.

В Главном управлении ФСИН по Пермскому краю отрицают, что в ИК-10 произошел бунт, пишет РИА Новости. По данным пресс-службы управления, несколько заключенных из числа «злостных нарушителей установленного порядка наказания, содержащихся в строгих условиях», протестуя против действий сотрудников колонии «допустили порчу имущества и вывели из строя одну видеокамеру и два светильника».

Во ФСИН утверждают, что сотрудники колонии провели с заключенными «разъяснительную беседу», после чего осужденные «прекратили противоправные действия». «Физическая сила и спецсредства к осужденным не применялись», — добавили в управлении.

По открытым данным, ИК-10 — мужская исправительная колония строгого режима, рассчитанная на почти 2300 заключенных. Считается одной из крупнейших колоний в Пермском крае.