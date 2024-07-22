В Махачкале две женщины погибли во время пожара на квесте

Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ), после того, как в Махачкале две женщины погибли при пожаре в игровой комнате, где они участвовали в квесте.

Как сообщила пресс-служба ведомства, 22 июля около двух часов ночи в помещении «развлекательного заведения, предоставляющего услуги в формате интеллектуальной игры „Квест“», произошел пожар из-за «воспламенения бензиновой жидкости во время игрового сеанса».

В Минздраве Дагестана заявили, что одна из посетительниц квеста погибла из-за отравления угарным газом, другая — от ожогов.

Телеграм-канал Baza пишет, что пожар произошел в квест-парке «Дом ужасов» на улице Расула Гамзатова. СК уточняет, что заведение находилось в подвале дома. По информации канала, погибшие — 19-летняя Асият и 25-летняя Мадина. Пострадал также 21-летний Саид, его госпитализировали с 50% ожогами тела.

Источник канала утверждает, что девушек, по сценарию, заковали в наручники, а аниматор квеста «для большего антуража» облил перчатку бензином и поджег. «В это время в помещении работала электропила — горящие капли бензина упали с перчатки на провод, пила также загорелась и огонь перекинулся на тару с бензином. Огонь распространялся очень быстро. Мадина и Асият не смогли вовремя убежать из-за того, что были связаны. Муж Асият Саид побежал за огнетушителем, вернулся в горящее помещение, но сам сильно обгорел (он находится в больнице)», — пишет Baza.

По данным канала, владелец «Дома ужасов» Гусейн Ибрагимов недавно установил в заведении систему пожаротушения, но она по какой-то причине не сработала.