Financial Times: малоизвестные компании из ОАЭ приобрели десятки танкеров для «теневого флота» России

За последний год малоизвестные компании скупили десятки танкеров, способных перевозить сжиженный природный газ (СПГ), предположительно, для российского «теневого флота», пишет газета Financial Times.

Как отметили источники издания в судоходной отрасли, танкеры покупают компании, о которых ранее не было известно. Большинство из этих фирм зарегистрированы в ОАЭ — стране, ставшей после начала войны в Украине центром торговли российскими энергоносителями, пишет FT.

По данным консалтинговой компании Windward, компании из ОАЭ начали скупать танкеры для перевозки СПГ еще во втором квартале 2023 года. С тех пор более 50 судов сменили владельцев. При этом ранее подобные сделки были большой редкостью, отмечает издание.

В аналитической компании Kpler, отслеживающей морские грузоперевозки, отмечают, что некоторые из недавно приобретенных танкеров теперь ходят по маршрутам, которые используются для транспортировки российского газа.

По данным крупнейшего судоходного брокера SSY, увеличение спроса уже привело к росту цен на более дешевые и менее эффективные суда для перевозки СПГ, которым более 15 лет. «Рынок старых судов для СПГ с паровыми турбинами сократился в связи с ужесточением экологических норм, а также со значительным улучшением технологии работы двигателей. Но сейчас мы наблюдаем рост стоимости судов этого типа. Возможным объяснением может быть то, что они попадают в теневой флот», — сказал управляющий директор по СПГ в SSY Тоби Дунипэйс.

В июне 2024 года Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций в отношении России, в котором, среди прочего, были предусмотрены ограничения, касающиеся российского СПГ. В частности, власти ЕС ввели запрет на его транзит через европейские порты, а также запретили реэкспорт российского газа.

С декабря 2022 года действует ценовой потолок на российскую нефть, установленный странами Запада. После его введения Россия стала использовать для экспорта нефти «теневой флот» — старые танкеры, которые отключают маячки, чтобы их не видели системы слежения. Спустя год агентство Bloomberg подсчитало, что обход ограничений обошелся России в 11 миллиардов долларов — то есть меньше, чем она заработала на продаже нефти за один только октябрь 2023-го.

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