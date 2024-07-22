Евросоюз начнет переговоры о безвизовом режиме с Арменией

Евросоюз начнет переговоры с Арменией о введении безвизового режима. Об этом сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Мирзоян назвал будущие переговоры «очень важной вехой в углублении партнерства Армении и ЕС, основанного на общих ценностях и принципах».

Переговоры об отмене визового режима с Евросоюзом обычно длятся много лет. Для итоговой отмены нужно согласие всех стран — членов ЕС.

Сейчас у Евросоюза безвизовый режим с тремя странами бывшего СССР (не считая Эстонию, Латвию и Литву, которые сами входят в ЕС) — Молдовой, Грузией и Украиной.

Армения в последнее время укрепляет отношения со странами Запада. Это происходит на фоне ухудшения отношений с Россией — многие в Ереване считают, что Москва не выполнила своих союзнических обязательств по поддержке Армении в конфликте с Азербайджаном.